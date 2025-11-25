Huawei показала серию Mate 80

Huawei представила линейку Mate 80 в Китае. Серия включает Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и премиальный Mate 80 RS. Главный акцент — обновлённое железо, новая система распознавания лиц и фирменный круглый модуль камеры.
Что изменилось
Все модели теперь оснащены полноценным системой 3D-сканирования лица, аналогичной Face ID в iPhone. На фоне слухов о появлении аналога MagSafe компания никак не прокомментировала наличие магнитов. Несмотря на намёки в дизайне, презентация прошла без упоминаний о них.
Huawei заявила о приросте производительности до 42 процентов по сравнению с Mate 70. В Pro Max использован яркий панельный модуль с пиковыми значениями до восьми тысяч нит на одном проценте площади экрана.
Отдельно Huawei показывает функцию аварийной связи, которая работает даже там, где сети нет вовсе — на расстоянии до 13 км. Разработка пригодится в условиях ЧС: от локальных поисковых операций до работы спасателей после землетрясений.
Дополнительно показан съёмный модуль камеры, который можно менять в зависимости от сценариев.
Характеристики серии Mate 80
|Характеристика
|Mate 80
|Mate 80 Pro
|Mate 80 Pro Max
|Габариты
|Будут известны позже, IP69
|толщина 7,95 мм, вес 217 г, пылевлагозащита IP69
|Будут известны позже, пылевлагозащита IP69
|Дисплей
|6,75″, OLED, 2832×1280, 1–120 Гц
|6,75″, OLED, 2832×1280, 1–120 Гц
|6,89″, OLED, до 8000 нит (на 1% площади экрана)
|Процессор
|Hisilicon Kirin 9020
|Hisilicon Kirin 9030 Pro
|Hisilicon Kirin 9030 Pro
|Память
|12/16 ГБ ОЗУ + 256/512 ГБ ПЗУ
|12/16 ГБ ОЗУ + 256/512/1024 ГБ ПЗУ
|16 ГБ ОЗУ + 512/1024 ГБ ПЗУ
|Камера
|50 Мп, f/1,4–4,0, OIS + 12 Мп, f/3,4, телезум 5,5× + 40 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,0 (селфи)
|50 Мп, f/1,4–4,0, 1/28″, OIS + 48 Мп, f/2,1, телезум 8× + 40 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,0 (селфи)
|50 Мп, f/1,4–4,0, 1/28″, OIS + 48 Мп, f/2,1, телезум 8× + 50 Мп, f/2,2 (телевик) + 40 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,0 (селфи)
|Аккумулятор
|5750 мАч, быстрая зарядка 66 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 5 Вт
|5750 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт
|6000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт
|ОС
|HarmonyOS 6
|HarmonyOS 6
|HarmonyOS 6
Цвета
Mate 80 и Mate 80 Pro доступны в четырёх цветах: Obsidian Black, Snow White, Dawn Gold и Spruce Green.
Mate 80 Pro Max выходит в оттенках Midnight Black, Polar Silver, Polar Gold и Aurora Blue.
Цены в Китае
Mate 80
- 12+256 ГБ — 4699 юаней (около 52 тыс. руб.)
- 12+512 ГБ — 5199 юаней (57.6 тыс. руб.)
- 16+512 ГБ — 5499 юаней (61 тыс. руб.)
Mate 80 Pro
- 12+256 ГБ — 5999 юаней (66.5 тыс. руб.)
- 12+512 ГБ — 6499 юаней (72 тыс. руб.)
- 16+512 ГБ — 6999 юаней (77.6 тыс. руб.)
- 16+1024 ГБ — 7999 юаней (88.7 тыс. руб.)
Mate 80 Pro Max
- 16+512 ГБ — 7999 юаней (88.7 тыс. руб.)
- 16+1024 ГБ — 8999 юаней (около 99.8 тыс. руб.)
Специальная версия Mate 80 RS создана в трёх цветах: чёрный, белый и фиолетовый. Смартфон поставляется только с 20 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 либо 1024 ГБ. Цена стартует от 11999 юаней (примерно 133 тыс. руб.).
Комментарии в Телеграм