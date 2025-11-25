Huawei показала серию Mate 80 | The GEEK
Huawei показала серию Mate 80

Флагманы получили «шайбу», Face ID и прирост мощности до 42%
Редакция The GEEK сегодня в 11:52

Huawei представила линейку Mate 80 в Китае. Серия включает Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и премиальный Mate 80 RS. Главный акцент — обновлённое железо, новая система распознавания лиц и фирменный круглый модуль камеры.

Что изменилось

Все модели теперь оснащены полноценным системой 3D-сканирования лица, аналогичной Face ID в iPhone. На фоне слухов о появлении аналога MagSafe компания никак не прокомментировала наличие магнитов. Несмотря на намёки в дизайне, презентация прошла без упоминаний о них.

Huawei заявила о приросте производительности до 42 процентов по сравнению с Mate 70. В Pro Max использован яркий панельный модуль с пиковыми значениями до восьми тысяч нит на одном проценте площади экрана.

Отдельно Huawei показывает функцию аварийной связи, которая работает даже там, где сети нет вовсе — на расстоянии до 13 км. Разработка пригодится в условиях ЧС: от локальных поисковых операций до работы спасателей после землетрясений.

Дополнительно показан съёмный модуль камеры, который можно менять в зависимости от сценариев.

Характеристики серии Mate 80

ХарактеристикаMate 80Mate 80 ProMate 80 Pro Max
ГабаритыБудут известны позже, IP69толщина 7,95 мм, вес 217 г, пылевлагозащита IP69Будут известны позже, пылевлагозащита IP69
Дисплей6,75″, OLED, 2832×1280, 1–120 Гц6,75″, OLED, 2832×1280, 1–120 Гц6,89″, OLED, до 8000 нит (на 1% площади экрана)
ПроцессорHisilicon Kirin 9020Hisilicon Kirin 9030 ProHisilicon Kirin 9030 Pro
Память12/16 ГБ ОЗУ + 256/512 ГБ ПЗУ12/16 ГБ ОЗУ + 256/512/1024 ГБ ПЗУ16 ГБ ОЗУ + 512/1024 ГБ ПЗУ
Камера50 Мп, f/1,4–4,0, OIS + 12 Мп, f/3,4, телезум 5,5× + 40 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,0 (селфи)50 Мп, f/1,4–4,0, 1/28″, OIS + 48 Мп, f/2,1, телезум 8× + 40 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,0 (селфи)50 Мп, f/1,4–4,0, 1/28″, OIS + 48 Мп, f/2,1, телезум 8× + 50 Мп, f/2,2 (телевик) + 40 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,0 (селфи)
Аккумулятор5750 мАч, быстрая зарядка 66 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 5 Вт5750 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт6000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт
ОСHarmonyOS 6HarmonyOS 6HarmonyOS 6

Цвета

Mate 80 и Mate 80 Pro доступны в четырёх цветах: Obsidian Black, Snow White, Dawn Gold и Spruce Green.

Mate 80 Pro Max выходит в оттенках Midnight Black, Polar Silver, Polar Gold и Aurora Blue.

Цены в Китае

Mate 80

  • 12+256 ГБ — 4699 юаней (около 52 тыс. руб.)
  • 12+512 ГБ — 5199 юаней (57.6 тыс. руб.)
  • 16+512 ГБ — 5499 юаней (61 тыс. руб.)

Mate 80 Pro

  • 12+256 ГБ — 5999 юаней (66.5 тыс. руб.)
  • 12+512 ГБ — 6499 юаней (72 тыс. руб.)
  • 16+512 ГБ — 6999 юаней (77.6 тыс. руб.)
  • 16+1024 ГБ — 7999 юаней (88.7 тыс. руб.)

Mate 80 Pro Max

  • 16+512 ГБ — 7999 юаней (88.7 тыс. руб.)
  • 16+1024 ГБ — 8999 юаней (около 99.8 тыс. руб.)
Huawei показала серию Mate 80

Специальная версия Mate 80 RS создана в трёх цветах: чёрный, белый и фиолетовый. Смартфон поставляется только с 20 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 либо 1024 ГБ. Цена стартует от 11999 юаней (примерно 133 тыс. руб.).

