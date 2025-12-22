Huawei представила Nova 15: базовую модель серии без резкого апгрейда | The GEEK
Huawei представила Nova 15: базовую модель серии без резкого апгрейда

Смартфон заметно ближе к Nova 14, чем к старшим моделям серии.
Редакция The GEEK сегодня в 12:35

Компания Huawei представила смартфон Nova 15 — базовую модель новой серии, которая заметно отличается от старших Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Новинка ближе по дизайну и начинке к прошлогоднему Nova 14 и получила более сдержанный набор характеристик.

Huawei упростила систему камер. Смартфон лишился 8-Мп широкоугольного модуля, а его место занял вспомогательный сенсор Red Maple на 1,5 Мп. Основная камера на 50 Мп сохранилась, но осталась без оптической стабилизации. Телевик на 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом изменений не получил.

При этом Nova 15 получил обновлённую платформу Kirin 8020 вместо Kirin 8000, а ёмкость аккумулятора увеличили с 5500 до 6000 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт.

Остальные характеристики остались без изменений по сравнению с предыдущим поколением. Смартфон оснащён плоским 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, стереодинамиками, ИК-портом, сканером отпечатка пальца в кнопке питания и защитой корпуса по стандарту IP65. Работает устройство под управлением HarmonyOS 6.0.

huawei-nova-15

Huawei сохранила цену на уровне Nova 14. В Китае Nova 15 оценён в 2699 юаней за версию на 256 ГБ и 2999 юаней за вариант на 512 ГБ.

Продажи стартуют 25 декабря. Смартфон будет доступен в зелёной, фиолетовой, белой и чёрной расцветках.

