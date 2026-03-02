Рабочие промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на март 2026 | The GEEK
close
The GEEK :: Промокоды :: Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на март 2026
Промокоды

Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на март 2026

Актуальные промокоды на полихромы и другие ценные ресурсы.

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:00

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В марте 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.

Промокоды Zenless Zone Zero на март 2026

  • ZZZAOD0206 — 10 полихромов
  • AODdebut — 30 полихромов
  • ZZZ26DELUSION — 60 полихромов
  • DREAMINGANGEL — 300 полихромов, 30 000 денни, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора
  • ZZZANGELS — 60 полихромов
  • ZZZ2026 — денни, энергомодули амплификатора, журналы эксперта
  • ShunguangWinterGift — 30 полихромов
  • ZHAOISFREE — 50 полихромов
  • ZZZ25VOIDHUNTERRISES — 60 полихромов
  • VRELEASE25 — 100 полихромов
  • VOIDHUNTER1230
  • DIALYN1125 — 60 полихромов
  • ZZZ24KRAMPUS — 60 полихромов
  • ZENLESSGIFT — 50 полихромов, 2 журнала специалиста, 3 источника питания амплификатора, 1 алгоритмический модуль банбу

Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero

Через официальный сайт:

  1. Откройте страницу для ввода промокодов.
  2. Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse.
  3. Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа.
  4. Вставьте промокод без лишних символов.
  5. Заберите награды из внутриигровой почты.

В игре (на смартфоне, ПК или консоли):

  1. Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше».
  2. Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код.
  3. Нажмите «Обменять».
  4. Откройте почту и заберите вознаграждение.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Zenless Zone Zero!

id·216001·20260302_1330
Промокоды для RAID: Shadow Legends на март 2026
Промокоды для Black Russia на март 2026
Subway Surfers City вышла на iOS и Android
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch
Android-версия Warframe Mobile вышла в Google Play — скачать можно и в России
Ремейк первой «Готики» получил дату выхода
В Call of Duty Mobile стартовал 2-й сезон «Лунный натиск». Что нового?
С чистого листа: Blizzard перезапустила Overwatch
Закрытый бета-тест Palworld Mobile состоится в 2026 году
Стала известна дата выхода и цена третьего DLC для «Ведьмака 3»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  4. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  5. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры
Смотреть все обзоры