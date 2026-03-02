Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на март 2026

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В марте 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.
Промокоды Zenless Zone Zero на март 2026
- ZZZAOD0206 — 10 полихромов
- AODdebut — 30 полихромов
- ZZZ26DELUSION — 60 полихромов
- DREAMINGANGEL — 300 полихромов, 30 000 денни, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора
- ZZZANGELS — 60 полихромов
- ZZZ2026 — денни, энергомодули амплификатора, журналы эксперта
- ShunguangWinterGift — 30 полихромов
- ZHAOISFREE — 50 полихромов
- ZZZ25VOIDHUNTERRISES — 60 полихромов
- VRELEASE25 — 100 полихромов
- VOIDHUNTER1230
- DIALYN1125 — 60 полихромов
- ZZZ24KRAMPUS — 60 полихромов
- ZENLESSGIFT — 50 полихромов, 2 журнала специалиста, 3 источника питания амплификатора, 1 алгоритмический модуль банбу
Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero
Через официальный сайт:
- Откройте страницу для ввода промокодов.
- Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse.
- Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа.
- Вставьте промокод без лишних символов.
- Заберите награды из внутриигровой почты.
В игре (на смартфоне, ПК или консоли):
- Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше».
- Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код.
- Нажмите «Обменять».
- Откройте почту и заберите вознаграждение.
Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Zenless Zone Zero!
