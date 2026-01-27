Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России | The GEEK
Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России

В период предзаказа покупатели получат подарки и сервисные привилегии.
Редакция The GEEK сегодня в 10:38

Российские магазины электроники объявили о старте предзаказа на новый складной смартфон HUAWEI Mate X7, а также наушники открытого типа HUAWEI FreeClip 2.

Новая «раскладушка» от HUAWEI дебютировала в Китае еще в ноябре 2025 года вместе с флагманской линейкой смартфонов Mate 80. Mate X7 получил обновленный дизайн, новое «железо» и ряд других заметных улучшений.

Подробнее о HUAWEI Mate X7

Представлен HUAWEI Mate X7 — тоньше, мощнее, автономнее

В России складной смартфон представлен в красном, черном и парчово-белом цветах в единственной конфигурации 16/512 ГБ по цене 159 990 рублей.

В период предзаказа, до 5 февраля, покупатели смартфона получат в подарок часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники FreeBuds Pro 4. Кроме того, предоставляется бесплатная защита экрана на один год, включая один ремонт внешнего и внутреннего экрана.

Наушники HUAWEI FreeClip 2 доступны в голубом, белом и черном цветах по цене 19 990 рублей. В период предзаказа на них действует скидка 4 000 рублей.

