Серию HUAWEI Mate 80 показали на пресс-фото во всех расцветках

Нас ждут четыре смартфона — Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:44

HUAWEI добавила все смартфоны серии Mate 80 в каталог своего онлайн-магазина Vmall. Теперь подтверждено, что линейка включает четыре устройства — Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и премиальный Mate 80 RS.

HUAWEI Mate 80, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI Mate 80 Pro Max и HUAWEI Mate 80 RS

Базовый Mate 80 выйдет в чёрном, белом, золотом и зелёном вариантах. Для него предусмотрены конфигурации памяти 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ.

HUAWEI Mate 80

Модель Mate 80 Pro получила тот же набор расцветок, но дополнена конфигурацией 16/1024 ГБ.

HUAWEI Mate 80 Pro

Mate 80 Pro Max выполнен в тех же оттенках, однако вместо белого цвета доступен серебристый. У версии два варианта памяти — 16/512 и 16/1024 ГБ.

HUAWEI Mate 80 Pro Max

HUAWEI Mate 80 RS будет продаваться в чёрном, белом и фиолетовом цветах. Модель будет доступна в конфигурациях 20/512 ГБ и 20/1024 ГБ.

HUAWEI Mate 80 RS

Презентация серии Mate 80 вместе со складным Mate X7 состоится уже 25 ноября.

