Huawei закрывает серии Pura и Enjoy и переформатирует Nova

Huawei готовит одну из самых заметных перестроек за последние годы. По данным инсайдера myplace_myworld, компания закрывает сразу две линейки и меняет позиционирование третьей.

Что уйдёт в историю

Pura — всё. Флагманская серия, которую Huawei пыталась перезапустить с новым брендингом, прожила полтора года. Теперь её сворачивают. На смену придёт новая линия смартфонов, которые будут поданы как «преемники P-серии и Pura», но уже с более доступным ценовым уровнем. По сути это шаг назад от премиального сегмента.

Enjoy — тоже минус. Единственная бюджетная линейка Huawei исчезает. За пределами Китая её знали как Nova Y. Теперь эта ниша полностью переедет в серию Nova.

Mate станет единственным настоящим флагманом. Без соседа в лице P/Pura серия Mate превращается в главную витрину технологий Huawei.

Nova расширят вниз. Линейку растянут: часть моделей будут дешевле и заменят бывшую серию Enjoy, а часть останутся в среднем сегменте.

Официальных комментариев от Huawei нет, но есть несколько очевидных причин:

Смартфоны Pura не взлетели в продажах. Брендинг не прижился, спрос — ниже ожиданий, а рекламная активность на крупных площадках, никак не помогла серии;

HarmonyOS NEXT вызвала холодный приём;

Переезд на систему без Android-библиотек не понравился даже части китайской аудитории;

Растущая себестоимость компонентов.

Производители уже оптимизируют планы на следующий год. Huawei тоже сокращает раздувшийся модельный ряд, чтобы не разбрасывать ресурсы.