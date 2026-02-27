HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок

HUAWEI провела в Мадриде (Испания) презентацию, на которой представила смартфон Mate 80 Pro и планшет MatePad Mini для глобального рынка. Оба устройства вышли в Китае еще осенью прошлого года.

Все характеристики гаджетов остались без изменений, даунгрейдов нет. Исключениями стала оболочка EMUI 15 вместо HarmonyOS и цветовая палитра (смартфон лишился белой расцветки, планшет — белой и красной).

В Европе цены следующие:

HUAWEI Mate 80 Pro (16/512 ГБ) — 1299 евро (~118 600 рублей);

HUAWEI MatePad Mini (8/256 ГБ) — 579 евро (~52 900 рублей);

HUAWEI MatePad Mini PaperMatte Edition (12/256 ГБ) — 649 евро (~59 300 рублей).

Скорее всего, в ближайшие недели оба устройства могут появиться и на российском рынке.