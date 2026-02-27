HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок | The GEEK
close
Новости

HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок

Оба устройства сохранили характеристики китайских версий.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:24

HUAWEI провела в Мадриде (Испания) презентацию, на которой представила смартфон Mate 80 Pro и планшет MatePad Mini для глобального рынка. Оба устройства вышли в Китае еще осенью прошлого года.

Все характеристики гаджетов остались без изменений, даунгрейдов нет. Исключениями стала оболочка EMUI 15 вместо HarmonyOS и цветовая палитра (смартфон лишился белой расцветки, планшет — белой и красной).

В Европе цены следующие:

  • HUAWEI Mate 80 Pro (16/512 ГБ) — 1299 евро  (~118 600 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini (8/256 ГБ) — 579 евро (~52 900 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini PaperMatte Edition (12/256 ГБ) — 649 евро (~59 300 рублей).

Скорее всего, в ближайшие недели оба устройства могут появиться и на российском рынке.

id·220206·20260227_1633
Приложение Альфа-Банка вернулось в App Store под новым названием
Meizu официально объявила о прекращении разработки смартфонов
Meizu сворачивает производство смартфонов и может обанкротиться
Subway Surfers City вышла на iOS и Android
Обои Samsung Galaxy S26 доступны для загрузки
Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
Яндекс Маркет открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26
Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире
Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы
Неанонсированный Vivo X300 FE уже появился в продаже в России
Vivo намекает на скорый выход X300 FE в России
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch
Huawei FreeBuds Pro 5 с NearLink и IP67 выйдут на глобальный рынок 26 февраля
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S с бумажным экраном PaperMatte появился в России
Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера
Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России
Xiaomi выпустит лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro в стиле Гарри Поттера

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  2. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  3. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  5. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  6. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры
Смотреть все обзоры