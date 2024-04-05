Инсайдер раскрыл характеристики и цену «бюджетного» Google Pixel 8a

Инсайдер Йогеш Брар раскрыл предполагаемые характеристики нового «бюджетного» смартфона от Google — Pixel 8a.

По словам информатора, смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором станет Tensor G3, как в моделях Pixel 8 и 8 Pro. Объём встроенной памяти составит 128 или 256 ГБ.

Основная камера будет оснащена датчиком на 64 Мп с оптической стабилизацией. В дополнение к ней смартфон получит ультраширик на 13 Мп. Фронтальная камера будет иметь разрешение 13 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч, он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 27 Вт.

Официальный дебют смартфона может состояться на конференции I/O 2024. Ориентировочная стоимость устройства $500–550 (~46100–50800 рублей).