Анонсирован Google Pixel 8a – компактный гуглофон с флагманским процессором

Буквально час назад компания Google без лишнего шума представила новый бюджетный смартфон Pixel 8a. Устройство получило обновлённый дизайн со скруглёнными краями, матовой задней крышкой и алюминиевой рамкой.

Google Pixel 8a оснащен 6,1-дюймовым AMOLED-экраном (2400×1080) с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Дисплей стал на 40% ярче по сравнению с предыдущими моделями.

«Сердцем» бюджетника стал процессор Google Tensor G3. На смартфон предустановлена фирменная нейросеть Google Gemini, активируемая удержанием кнопки питания. Кроме того, в наличии все ИИ-инструменты, доступные в старших моделях.

Что касается памяти, то в устройстве 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. В блоке камер два сенсора — основной на 64 Мп (f/1.89) и широкоугольный на 13 Мп (f/2.2). Фронтальная камера также 13-мегапиксельная (f/2.2). Pixel 8a получил батарею на 4492 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, Android 14, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, стереодинамики и защиту от воды. Новинка будет получать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет.

Базовая версия 8/128 ГБ будет продаваться по цене в $499, а 8/256 ГБ — $559.