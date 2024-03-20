Раскрыты характеристики Google Pixel 8a: топовый экран и мощный процессор

В сети появились характеристики предстоящего смартфона Google Pixel 8a, который может стать топовым среди устройств среднего сегмента.

Новинка предложит пользователям OLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью в 1400 нит. При этом размер экрана составит 6,1 дюйма с сохранением разрешения в 2400 × 1080 пикселей и новой функцией — поддержкой DisplayPort для подключения к внешнему монитору.

Что касается камер, значительных изменений не предвидится: основная камера на 64 Мп (Sony IMX787), широкоугольная на 13 Мп (Sony IMX712) и фронтальная на 13 Мп (Sony IMX712). Ожидается, что все сенсоры будут аналогичны установленным в Pixel 7a.

Однако, существенным обновлением станет процессор нового поколения — Tensor G3, который уже находит применение в более старших моделях Pixel 8 и 8 Pro.

Дебют Google Pixel 8a ожидается на мероприятии Google I/O в мае 2024 года.