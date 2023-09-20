Infinix представила в России смартфон ZERO 30 5G с 50-Мп селфи-камерой

Infinix представил для российского рынка новый смартфон Infinix ZERO 30 5G. Как отмечает производитель, в нем реализована фронтальная камера на 50 МП с возможностью записывать видео в разрешении UltraHD (4K/60FPS).

Новинка обладает изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 144 Гц. В качестве процессора используется Dimensity 8020 в паре с 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 21 ГБ.

В основной камере ZERO 30 5G установлена матрица с разрешением 108 Мп и размером 1/1,67”. Эта камера оснащена линзами из оптического стекла, которые позволяют пропускать на 10 % больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов. Кроме того, камера обладает оптической и электронной стабилизацией изображения. Дополнительно, широкоугольная камера обладает углом обзора в 120° и разрешением 13 Мп.

Infinix ZERO 30 5G доступен в России в комплектации 12/256 Гб по цене 36 990 рублей.