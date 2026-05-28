Infinix GT 50 Pro с жидкостным охлаждением вышел в России

Новинка получила систему жидкостного охлаждения HydroFlow, AMOLED-экран 144 Гц и аккумулятор на 6500 мАч.
Infinix объявила о старте продаж игрового смартфона GT 50 Pro в России. Устройство делает ставку на мобильный гейминг, систему охлаждения и высокую частоту кадров в популярных соревновательных играх.

Одной из главных особенностей смартфона стала система охлаждения HydroFlow. Внутри используются микроканалы с циркуляцией охлаждающей жидкости и керамический тепловой насос с пьезоэлектрическим приводом. По заявлению компании, система полностью покрывает основные зоны нагрева и помогает удерживать стабильную производительность во время длительных игровых сессий.

Дополнительно смартфон поддерживает внешний магнитный кулер GT Magcharge Cooler 2.0 мощностью 12 Вт. Аксессуар также умеет работать как беспроводная обходная зарядка до 15 Вт, подавая питание напрямую на процессор вместо аккумулятора.

GT 50 Pro получил сенсорные игровые триггеры Pressure-Sense GT с поддержкой силы нажатия и скользящих жестов. Пользователь может настроить до четырёх зон срабатывания и десять уровней чувствительности.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с частотой до 3,25 ГГц. Смартфон набирает более 2,2 млн баллов в AnTuTu и поддерживает 144 FPS в Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang и Standoff 2.

Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ.

GT 50 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран поддерживает ШИМ-регулировку 2304 Гц и защищён стеклом Gorilla Glass 7i.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. Поддерживается проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 30 Вт и обратная зарядка до 10 Вт.

Цены:

  • 12/256 ГБ — 43 999 рублей
  • 12/512 ГБ — 49 999 рублей

Смартфон доступен в чёрном, сером и красном цветах.

