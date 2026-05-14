Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro выйдет в России | The GEEK
Новости

Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro выйдет в России

Ростест-версия устройства уже есть на маркетплейсах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:03
Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro выйдет в России

Infinix анонсировала выход в России игрового смартфона GT 50 Pro. Главной особенностью устройства стала продвинутая система охлаждения, включающая несколько элементов, в том числе «водянку».

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 30-144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8400, основную 50-Мп камеру с OIS и аккумулятор 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Кроме того, есть игровые сенсорные триггеры, а также MagCharge Cooler 2.0 — кулер с беспроводной зарядкой в обходном режиме. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном материале:

Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением

Дата начала продаж и стоимость пока не раскрываются. Однако на маркетплейсах Ростест-версия GT 50 Pro уже доступна по цене от 38 900 рублей за версию на 12/256 ГБ (без учета пошлины, доставка из Китая).

Обсудить

Главное по теме

Новости Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением

Мощная система охлаждения, большой экран, аккумулятор 6500 мАч, беспроводная обходная зарядка и игровые триггеры.
Новости Infinix GT 50 Pro получил официальную дату выхода Новости Infinix GT 50 Pro получит жидкостное охлаждение, триггеры и уникальную зарядку

Похожие материалы

Infinix 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас

Пять моделей, каждая из которых действительно стоит своих денег.

 Infinix Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

Infinix впервые за долгое время поставил Snapdragon в свой NOTE и этим всё могло бы ограничиться.

 Infinix Пресс-фото и характеристики Infinix GT 50 Pro утекли в сеть

Новый доступный игровой смартфон уже на подходе.

 Infinix Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina

Тройная камера с перископом, дополнительный экран и батарея на 7000 мАч.

Скидки и подборки

ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Vivo X300 Ultra готовится к выходу в России Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы Браузер Edge получил большое обновление Copilot с анализом вкладок и ИИ Китайские HONOR 600 и 600 Pro будут кардинально отличаться от глобальных Золотой смартфон Трампа T1 Phone начнут отправлять покупателям на этой неделе Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры