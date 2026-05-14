Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro выйдет в России

Infinix анонсировала выход в России игрового смартфона GT 50 Pro. Главной особенностью устройства стала продвинутая система охлаждения, включающая несколько элементов, в том числе «водянку».

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 30-144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8400, основную 50-Мп камеру с OIS и аккумулятор 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Кроме того, есть игровые сенсорные триггеры, а также MagCharge Cooler 2.0 — кулер с беспроводной зарядкой в обходном режиме. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном материале:

Дата начала продаж и стоимость пока не раскрываются. Однако на маркетплейсах Ростест-версия GT 50 Pro уже доступна по цене от 38 900 рублей за версию на 12/256 ГБ (без учета пошлины, доставка из Китая).