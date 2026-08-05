Infinix HOT 70 вышел в России: отдельная ИИ-кнопка, батарея 6000 мА·ч и цена от 13 490 рублей
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Infinix HOT 70 вышел в России: отдельная ИИ-кнопка, батарея 6000 мА·ч и цена от 13 490 рублей

Защита IP65 и до пяти лет обновлений безопасности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:35
Infinix HOT 70 вышел в России: отдельная ИИ-кнопка, батарея 6000 мА·ч и цена от 13 490 рублей

Компания Infinix объявила о начале российских продаж смартфона HOT 70. Главной особенностью устройства стала отдельная физическая кнопка для быстрого запуска ИИ-функций и голосового ассистента Folax.

Одним нажатием пользователь может сохранять информацию с экрана, автоматически создавать события в календаре, добавлять контакты с визиток и использовать «Базу знаний», где заметки, скриншоты и другой контент сортируются по категориям. Долгое нажатие открывает доступ к ИИ-ассистенту Folax и различным языковым моделям.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 700 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G100 Ultimate.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также заявлена технология обходной зарядки, которая подает питание напрямую на компоненты устройства, снижая нагрев во время игр и других ресурсоемких задач.

Infinix HOT 70 вышел в России: отдельная ИИ-кнопка, батарея 6000 мА·ч и цена от 13 490 рублей

Корпус защищен по стандарту IP65. Производитель также заявляет устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метра, функцию очистки динамиков от пыли и влаги, шумоподавление во время звонков и режим UltraLink, позволяющий совершать вызовы по Bluetooth на расстоянии до 1,5 км при отсутствии сотовой сети.

HOT 70 работает под управлением XOS 16. Для версий с 6 ГБ оперативной памяти и выше компания обещает до трех крупных обновлений Android и пять лет патчей безопасности.

В России Infinix HOT 70 доступен в черном и серебристом цветах. Цены в России:

  • 4/128 ГБ — 13 490 рублей
  • 8/128 ГБ — 20 990 рублей
  • 8/256 ГБ — 23 990 рублей

Позднее компания также планирует выпустить модель HOT 70 Pro.

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