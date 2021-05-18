iMac и iPad Pro появятся в российских магазинах 21 мая

Начиная с 21 мая в российских магазинах появится возможность приобрести новые цветные iMac и iPad Pro на процессоре M1. Купить новинки можно будет в интернет-магазине Apple и в магазинах авторизованных реселлеров.

Новый iMac получил полностью обновлённым дизайн, чип M1 и дисплей Retina 4,5K. iMac выпускается в семи ярких цветах: зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом.

Покупатель может выбрать одну из трёх моделей клавиатуры Magic Keyboard, в том числе с датчиком Touch ID и цифровой панелью в качестве опции, в комплект поставки можно также включить мышь Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad. Все аксессуары будут выполнены в одной цветовой гамме с компьютером.

Также обновлению подвергся iPad Pro, но только в техническом плане. iPad Pro 12,9 дюйма оснащён новым дисплеем Liquid Retina XDR, у которого значительно увеличен динамический диапазон. Кроме того, все модели iPad Pro получили чипсет M1.

Стоимость iMac 2021 в России начинается от 129 тысяч рублей. Цена iPad Pro на чипсете M1 стартует от 77 тысяч рублей.

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