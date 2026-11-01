Вредонос Volta-Autodoxer использует ИИ для анализа жертв
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Хакеры научили Claude анализировать украденные данные и выбирать самые ценные цели

Вредонос Volta-Autodoxer использует Claude, Kimi и Gemini для анализа жертв.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:11
Хакеры научили Claude анализировать украденные данные и выбирать самые ценные цели

Специалисты Cisco Talos обнаружили вредоносную программу Volta-Autodoxer, которая использует искусственный интеллект для анализа украденной информации. Нейросеть должна определять, какие жертвы представляют наибольшую ценность для злоумышленников.

Программа предназначена для Windows и собирает сохранённые в браузерах пароли, данные банковских карт, файлы cookie, ключи криптокошельков и активные сеансы Discord, Telegram, Steam и других сервисов.

На этом сбор информации не заканчивается. Используя похищенные данные авторизации, вредонос может изучать электронную почту, историю заказов и чеки из UberEats и DoorDash. Таким образом он пытается определить адрес проживания, привычки и финансовое положение владельца компьютера.

Затем собранная информация передаётся нейросети через сервис OpenRouter. По умолчанию программа обращается к Claude Opus 4.6 от Anthropic. Если модель отказывается выполнять запрос, предусмотрено переключение на Kimi K2 или Gemini 2.5 Flash.

ИИ получает задание составить подробное досье на человека, оценить стоимость похищенных данных и выявить слабые места в его цифровой безопасности. Это позволяет автоматизировать анализ информации, которым раньше злоумышленникам приходилось заниматься самостоятельно.

При этом Cisco Talos пока не подтвердила использование Volta-Autodoxer в реальных атаках. Исследователи изучили возможности программы, но неизвестно, насколько эффективно её ИИ-компонент работает на практике. Без нейросетей вредонос также способен похищать данные.

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