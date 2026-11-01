Anthropic обновила инструкции Claude для создания игр
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Anthropic запретила Claude воссоздавать существующие игры даже под новым названием

Разработка оригинальных игр с помощью Claude остаётся разрешённой.
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Редакция The GEEK сегодня в 00:38
Anthropic запретила Claude воссоздавать существующие игры даже под новым названием

Anthropic обновила инструкции Claude: ассистенту запретили воссоздавать конкретные существующие видеоигры. Изменение подтвердил сотрудник технической команды компании Эдди Османи. Он пояснил, что использование Claude для нарушения интеллектуальных прав противоречит правилам компании.

Новая инструкция прямо запрещает воссоздание конкретной существующей игры, даже если проект переименовали или объявили оригинальным. Инструкция устанавливает правило для ассистента, но в материале нет сведений о том, способен ли он технически блокировать любые подобные запросы.

Разработка оригинальных игр и проектов определённого жанра остаётся разрешённой. Пользователи по-прежнему могут создавать игры на основе собственных дизайнов и ресурсов. По словам Османи, ограничения не должны затронуть такие проекты. Anthropic намерена продолжать корректировать подход, чтобы найти баланс.

Изменение появилось на фоне роста числа фанатских браузерных проектов, созданных с помощью ИИ. Среди примеров — Halo: Combat Evolved, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Grand Theft Auto V. В материале не говорится, использовали ли авторы перечисленных проектов именно Claude.

Точная дата введения новой инструкции в материале не названа. Не уточняется и её охват: на какие модели Claude, интерфейсы, платформы и тарифы она распространяется и различаются ли условия её применения по регионам.

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