Claude Duet будет сообщать о важном в приложениях
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Anthropic представила Claude Duet для отслеживания событий в приложениях

Claude Duet предложат подписчикам Pro и Max через список ожидания.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:14
Anthropic представила Claude Duet для отслеживания событий в приложениях

Anthropic представила Claude Duet, ИИ-агента, который, по заявлению компании, отслеживает события в подключённых приложениях и самостоятельно сообщает о важном. Новый сервис конкурирует с OpenAI Dots, но пока недоступен широкой аудитории.

По словам Anthropic, Duet использует историю общения с Claude и сведения из подключённых ресурсов. По утрам агент отправляет краткую сводку самого важного, а в течение дня следит за приложениями и пишет только тогда, когда требуется внимание пользователя.

Агенту также можно поручать задачи: от назначения встреч до создания панелей показателей с использованием десятков инструментов. Среди заявленных возможностей — финансовые прогнозы и прогнозы продаж, разработка прототипов и веб-приложений.

Сервис ориентирован на специалистов и владельцев малого бизнеса. Предварительный доступ в исследовательском режиме предусмотрен для подписчиков Pro и Max.

На первом этапе участников будут набирать через список ожидания.

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