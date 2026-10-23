Группировка CyberCartel использовала ИИ-агентов Claude и Grok для автоматизации атак на более чем 400 организаций в Латинской Америке. Об этом сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на исследование компании Straiker, опубликованное The Information.

По данным исследователей, злоумышленники похищали пароли и клиентские данные, а также получали доступ к банковским счетам с минимальным участием человека.

Среди целей были банки и приложения для мобильных платежей. Как сообщается в исследовании, для обхода защитных ограничений злоумышленники представляли задачи как работу в тестовой среде и переключались между моделями при отказах.

CyberCartel действует как минимум с 2012 года, а в последние месяцы использует ИИ для ускорения атак. Помимо Claude и Grok, по данным Straiker, группировка использовала агента китайской компании Moonshot AI.

Straiker передала результаты исследования Anthropic и SpaceX, которые работают над ограничением доступа группировки к сервисам. Как сообщает Tom’s Hardware, Anthropic уже заблокировала ей доступ к Claude, а связаться с Moonshot AI исследователям пока не удалось.