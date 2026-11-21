Компания Neuralink Илона Маска опубликовала видео, на котором человек с мозговым имплантом играет в Grand Theft Auto VI. Для управления он использует сигналы собственного мозга, которые специальная система преобразует в команды игрового контроллера.

В двухминутном ролике участник клинических испытаний управляет катером, летает на самолёте и участвует в драках. На экране одновременно отображаются игровой процесс, видеозапись самого человека и виртуальный геймпад, показывающий нажатия кнопок.

Самое интересное, что для выполнения действий игроку достаточно представить определённые движения. Например, удары в игре он наносит, мысленно двигая безымянными пальцами. Для управления самолётом представляет движение правой руки вперёд.

Как рассказывает Inven Global, подключить технологию к PlayStation 5 помогла система JoypadOS, преобразующая команды в сигналы игрового контроллера.

Сам участник эксперимента рассказал, что до установки импланта пользовался планшетом с помощью специальной палочки, которую держал во рту. Теперь технология позволяет ему управлять цифровыми устройствами значительно свободнее.

Neuralink разрабатывает мозговые импланты прежде всего для людей с параличом. Устройства пока проходят клинические испытания и не получили разрешения на коммерческое применение.

Демонстрация показывает, что подобные интерфейсы могут использоваться не только для работы с компьютером, но и для сложных видеоигр.