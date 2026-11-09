Anthropic выпустила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2: быстрее, дешевле и мощнее
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Anthropic выпустила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2: быстрее, дешевле и мощнее

Быстрее, дешевле и мощнее.
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Редакция The GEEK сегодня в 00:32
Anthropic выпустила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2: быстрее, дешевле и мощнее

Компания Anthropic представила две новые ИИ-модели Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2. По заявлению разработчиков, они лучше справляются с программированием, сложными рассуждениями и анализом изображений, генерируют ответы до 30% быстрее предшественников и стали дешевле на 20%.

Обе версии основаны на одной модели, но отличаются ограничениями. Fable 5.2 доступна широкому кругу пользователей, тогда как Mythos 5.2 предназначена для проверенных организаций, работающих в сфере кибербезопасности и биологических исследований.

Стоимость работы через API снизилась до $8 за миллион входных токенов и $40 за миллион выходных. Также предусмотрен ускоренный режим, увеличивающий скорость генерации до 2,5 раза. Он обойдётся в $16 и $80 соответственно.

Одним из наиболее необычных экспериментов стала разработка операционной системы. Claude Fable 5.2 координировала более тысячи ИИ-агентов, которые восемь дней писали и проверяли код. В результате удалось создать прототип ОС, запускающийся на ноутбуке, с собственным ядром, драйверами, файловой системой, окнами и экраном входа.

По результатам тестов Anthropic, Fable 5.2 набрала 49,1% в FrontierCode 2.0 против 42,8% у GPT-6 Astra и 41,1% у Gemini 4 Carbon. Результаты зависят от выбранного режима работы и условий тестирования.

Claude Fable 5.2 уже доступна в Claude, Claude Code и через API, включая платформы Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Доступ к Mythos 5.2 предоставляют по заявкам проверенным организациям.

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