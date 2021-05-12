HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition с новыми функциями представлены в России

Huawei представила в России новую версию смарт-часов HUAWEI WATCH FIT, Elegant Edition, расширяющую серию носимых устройств WATCH FIT. Часы получили возможность круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO 2 , функцию быстрой смены циферблатов и новые цвета и материалы корпуса.

Серия смарт-часов HUAWEI WATCH FIT уже была представлена в трёх вариантах расцветки: «мятный зелёный», «розовая сакура» и «графитовый чёрный». Новая модель получила два дополнительных цвета: «морозный белый» и «полночный чёрный», которые с ремешками из мягкого фторэластомера подчёркивают лаконичность дизайна.

Корпус HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition выполнен из нержавеющей стали, а циферблат покрыт полированным защитным стеклом. Малый вес устройства и приятный на ощупь материал ремешка, сочетающий в себе прочность и эластичность, позволяют с комфортом носить смарт-часы на руке.

Помимо 96 режимов тренировок смарт-часы предлагают 12 простых программ, нацеленных на решение наиболее распространённых задач, таких как похудение, повышение тонуса и снятие напряжения в плечах и шее. Эти программы не имеют ограничений по времени или месту: пользователи могут делать упражнения дома или в офисе, даже во время коротких перерывов.

Помимо 12 индивидуальных тренировочных программ для занятий в помещении, часы предлагают 13 видов беговых тренировок для различных уровней подготовки. Во время бега часы анализируют его технику с помощью встроенного GPS-трекера и нескольких датчиков и в реальном времени дают советы, которые помогают повысить эффективность и снизить вероятность травм. На основе готовых программ и данных о тренировках пользователи могут сформировать собственную программу для достижения своих фитнес-целей.

HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition работают без подзарядки до десяти дней даже при включённом мониторинге пульса и качества сна. Фирменная технология быстрой зарядки позволяет пополнить батарею на целый день работы всего за пять минут.

Цены и доступность

Продажи модели HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition стартуют с 13 мая в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 9 990 рублей.

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