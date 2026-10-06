HUAWEI повысит цены на смартфоны из-за подорожания чипов памяти
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HUAWEI повысит цены на смартфоны из-за подорожания чипов памяти

Себестоимость смартфонов уже выросла на $200, но компания пока сдерживает цены за свой счёт, чтобы сохранить прежнюю стоимость для потребителей.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:18
HUAWEI повысит цены на смартфоны из-за подорожания чипов памяти

HUAWEI готовится пересмотреть цены на свои смартфоны на фоне резкого роста стоимости чипов памяти. Об этом заявил в интервью журналистам Юй Чэндун, который занимает должность исполнительного директор компании и глава потребительского подразделения HUAWEI.

По словам источника, HUAWEI сильнее большинства производителей ощущает давление из-за традиционно высоких объёмов памяти в своих устройствах. До сих пор компания старалась самостоятельно компенсировать рост себестоимости, чтобы не перекладывать его на покупателей, но это привело к заметному снижению маржинальности, а дополнительные расходы на память уже превышают 200 долларов США (17 180 ₽) на один смартфон.

«В будущем нам также придётся повышать цены», — заявил Юй, подчеркнув, что компания не может продолжать работать в убыток: «Сначала компания должна выжить».

По мнению руководителя HUAWEI, подорожание памяти может изменить структуру всего рынка смартфонов. Рост цен будет сильнее давить на бюджетный сегмент и заставит производителей больше ориентироваться на среднеценовой и флагманский сегменты.

Когда HUAWEI пересмотрит цены на свои смартфоны, представитель компании не уточнил.

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