Компания Flipper Devices, известная по популярному Flipper Zero, установила новый рекорд на Kickstarter. Её портативный компьютер Flipper One собрал более €10,7 млн всего за 24 часа, хотя первоначальная цель составляла около €273 тысяч.

В отличие от Flipper Zero, новинка представляет собой полноценный компьютер под управлением Linux. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Rockchip RK3576, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенного хранилища и дополнительным микроконтроллером Raspberry Pi RP2350.

Flipper One предназначен для исследования сетей и экспериментов с электроникой. Он поддерживает Wi-Fi 6E, два гигабитных Ethernet-порта, подключение внешнего монитора и расширение возможностей через M.2. Среди заявленных функций также есть запуск локальных ИИ-моделей.

Стоимость Flipper One на Kickstarter начинается от $399, тогда как ожидаемая розничная цена составляет $550. Первые поставки запланированы на июль 2027 года, однако разработчики предупреждают о возможных задержках из-за дефицита компонентов.

Подробности доступны на официальном сайте Flipper One.