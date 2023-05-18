Huawei представила молодёжный планшет MatePad Air

Huawei представила свой новый флагманский планшет Huawei MatePad Air, ориентированный на молодежь. Устройство отличается легким и тонким корпусом, а также доступно в пяти различных расцветках, включая классические черный и белый, а также голубой, зеленый и розовый варианты.

Новинка оснащена 11,5-дюймовым экраном с разрешением 2,8K (2800 х 1840 пикселей) и обновлением 144 Гц. Толщина планшета составляет всего 6,4 мм, а его вес равен 508 граммам. Внутри Huawei MatePad Air установлен аккумулятор емкостью 8300 мА·ч, поддерживающий зарядку мощностью 40 Вт.

Устройство работает на операционной системе HarmonyOS 3.1 и базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Помимо этого, Huawei MatePad Air поддерживает второе поколение стилуса Huawei M-pencil и обладает функцией NFC.

В Китае Huawei MatePad Air доступен для предварительного заказа по следующим ценам:

Huawei MatePad Air 8/128 ГБ – 412 долларов

Huawei MatePad Air 8/256 ГБ – 454 доллара

Huawei MatePad Air 12/256 ГБ – 497 долларов

Huawei MatePad Air 12/512 ГБ – 568 долларов

Huawei MatePad Air 12/512 ГБ LTE – 639 долларов

Открытые продажи Huawei MatePad Air начнутся 25 мая 2023 года.