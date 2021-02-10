Huawei готовит конкурента PlayStation и Xbox

Китайская компания Huawei явно ищет новые рынки сбыта продукции. И потому, по данным профильных источников, там намерены создать игровую консоль.

Пока не сообщается, какой именно она будет, однако источник уточняет, что новинка будет работать так же, как Sony PlayStation и Microsoft Xbox. Возможно, это намёк на создание своей экосистемы с полноценными тайтлами. А может всё ограничиться уймой эмуляторов на простом железе.

Пока что не сообщается, когда выйдет такая консоль и какие параметры она получит. Однако появление её на рынке будет весьма любопытным шагом со стороны Huawei.

Помимо этого, компания готовится к выпуску своего первого игрового ноутбука. В прошлом году вышла модель Honor Hunter V700, тогда же планировался выпуск и версии от самой Huawei. Однако из-за продажи подразделения выпуск перенесли.