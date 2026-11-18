Sony выпустила обязательное обновление системного программного обеспечения PlayStation 5 в преддверии релиза Grand Theft Auto VI. Пользователям необходимо установить прошивку версии 26.07-14.23.00, размер которой составляет чуть больше 1,2 ГБ.

Как сообщает VGC, служба поддержки PlayStation официально предупредила игроков, что без установки обновления GTA VI не запустится. Компания рекомендует обновить консоль заранее, до начала продаж 19 ноября.

В описании прошивки Sony упоминает только исправления безопасности. Какие именно уязвимости были устранены и почему обновление стало обязательным для GTA VI, производитель не уточняет.

За последний месяц Sony выпустила уже три обновления безопасности для PS5. Предположительно, компания пытается ограничить возможности взлома консолей и запуска пиратских копий игр, однако официального подтверждения этой версии нет.

Проверить наличие обновления можно в настройках PS5: «Система» → «Системное программное обеспечение» → «Обновление системного программного обеспечения».

Новая прошивка не связана с патчами GTA VI, которые Rockstar распространяет отдельно. Мировой релиз игры состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.