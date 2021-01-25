Huawei будет распродавать линейки смартфонов по отдельности для обхода санкций

СМИ сообщают, что компания Huawei может продать свои флагманские линейки смартфонов P и Mate другому владельцу, чтобы вывести их из-под действия санкций. Это позволит обойти запрет на использование ключевых компонентов американского производства.

По данным источника, Huawei уже несколько месяцев в тайне ведёт переговоры с шанхайской группой инвесторов, хотя сама компания не подтверждает этого. Также неясно, на каком этапе находятся эти переговоры и существует ли сделка в принципе. Что касается суммы, то она наверняка составит порядка 40 миллиардов долларов. Примерно столько же (39,7 миллиардов) составила выручка от продажи флагманов в 2019-2020 финансовом году.

Отметим, что ранее компания продала суббренд Honor, который уже готовит свой первый смартфон.

На данный момент решения Huawei не имеют доступа к сервисам Google и магазину Play Market. Также компании запрещено производить собственные процессоры Hisilicon Kirin на мощностях тайваньской фабрике TSMC.

Обновление: Российский офис Huawei опроверг информацию о продаже линеек бренда.

Компании Huawei стало известно о существовании необоснованных слухов о возможной продаже наших флагманских брендов смартфонов. Huawei не имеет таких планов, и у этих слухов нет оснований. Мы по-прежнему полностью поддерживаем производство смартфонов и продолжим предоставлять инновационные продукты для потребителей по всему миру. Официальное представительство Huawei