Honor выпустил первый смартфон Honor V40 без участия Huawei

Компания Honor анонсировала смартфон Honor V40, который уже можно предзаказать. Новинку раскупили менее чем за 4 минуты, следующая партия поступит в продажу 26 января.

Смартфон получил 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти в зависимости от версии. В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 1000+.

Новинка оснащена экраном OLED с диагональю 6,72 дюйма, разрешением 2676 x 1236 точек со сканером отпечатка. Основная камера включает в себя модули на 50, 8 и 2 МП, а также лазерный автофокус. Селфи-камера — 16 МП.

Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Из коммуникаций есть 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Также отметим стереодинамики и улучшенный вибромотор.

Смартфон предлагается для заказа в Китае за 550 и 620 долларов в зависимости от версии памяти.