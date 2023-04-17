Huawei представила новый фитнес-браслет Band 8, который имеет дисплей 1,47″ AMOLED с разрешением 194×368 пикселей.

Устройство оснащено датчиками сердечного ритма, уровня кислорода в крови, трекером сна и опциональным NFC. Браслет поддерживает 100 режимов тренировок и имеет водозащиту 5 ATM.

Автономность достигает до 14 дней в экономичном режиме и до 3 дней при активном использовании Always on. Время полной зарядки составляет 45 минут, а быстрая зарядка в течение 5 минут обеспечивает до 2 дней работы.

Стоимость Band 8 начинается от ¥269 (~3200 ₽). В продаже на китайском рынке появится с 26 апреля.