Huawei анонсировала моноблок MateStation X 2023 с сенсорным экраном

Моноблок получил цельнометаллический корпус с тремя динамиками, созданные вместе с французской компанией Devialet. Новинка оснащена 28,2-дюймовым дисплеем с сенсорным экраном IPS, разрешение которого составляет 3840 x 2560 пикселей, а соотношение сторон равно 3:2. Экран соответствует стандартам 100% sRGB, TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free.

Внутри установлен мобильный процессор Intel Core i9 12900H с 6 мощными ядрами, 8 энергоэффективными и 12 потоками инструкций. Есть также 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (8 ГБ x 2) и твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ/1 ТБ. При этом дизайн мало отличается от предыдущих моделей.

Из портов отметим два USB-C (USB 3.2 Gen 1) с выходной мощностью 10 Вт, два USB-A (USB 3.2 Gen 1), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и аудиоразъем 3,5 мм.

В комплекте идёт беспроводная клавиатура со сканером отпечатка пальца и беспроводная мышь. Моноблок работает под управлением Windows 11. Продажи пока проходят только в Китае, там старшая версия на 1 ТБ стоит 12 699 юаней (почти 108 тысяч рублей).