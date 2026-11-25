По данным китайских дистрибьюторов, компания планирует уменьшить поставки игровых графических процессоров на 20–30%.

Nvidia намерена дополнительно сократить поставки графических процессоров для игровых видеокарт GeForce RTX. Как сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум дистрибьюторов Board Channels, производители видеокарт получили уведомления об уменьшении квот на 20–30%.

Ограничения предположительно затронут период с ноября 2026 года по январь 2027-го. При этом поставки игровых GPU в Китай уже были ограничены в предыдущем квартале.

Новое сокращение может привести к дальнейшему дефициту GeForce RTX 50 и росту розничных цен. Дистрибьюторов предупреждают о возможных перебоях с наличием видеокарт и дополнительных ценовых колебаниях.

Проблемы с поставками наблюдаются не первый месяц. Ранее китайские производители рекомендовали продавцам обратить внимание на старые GeForce RTX 3060 и RTX 3050 из-за нехватки некоторых моделей актуального поколения.

Одновременно растут закупочные цены. В ноябре компания Colorful, по сообщениям отраслевых источников, увеличила стоимость GeForce RTX 5090 D V2 для дистрибьюторов почти на $500, а RTX 5080 примерно на $420.

На рынке также сохраняется высокий спрос на ускорители искусственного интеллекта. Однако насколько именно он повлиял на предполагаемое сокращение поставок игровых GPU, пока неизвестно.

Nvidia официально не подтвердила информацию Board Channels. Источник также не уточняет, какие конкретно модели GeForce RTX попадут под ограничения и коснутся ли они рынков за пределами Китая.