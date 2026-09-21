Флагман OnePlus 16 показали на «живых» фотографиях и видео во всех расцветках
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Флагман OnePlus 16 показали на «живых» фотографиях и видео во всех расцветках

Главное изменение в дизайне — появление гравировки и декоративной светодиодной подсветки на задней панели.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:55
Флагман OnePlus 16 показали на «живых» фотографиях и видео во всех расцветках

Несколько часов назад компания BBK Electronics опубликовала постеры грядущего флагмана OnePlus 16 и открыла сбор предзаказов в Китае, а вместе с этим было снято эмбарго на публикацию фотографий для журналистов, которые заранее получили смартфон для обзора.

Доверенные СМИ и блогеры уже начали делиться своими студийными фотографиями и видео, что позволило рассмотреть грядущею новинку более детально со всех сторон.

Судя по опубликованным изображениям, внешне OnePlus 16 практически не отличается от прошлогоднего OnePlus 15, за исключением расцветок с гравировкой и с декоративной светодиодной подсветкой на задней панели.

Помимо фотографий, блогеры показали OnePlus 16 на видео с демонстрацией работы декоративной светодиодной подсветки:

Официальные постеры OnePlus 16:

Дата презентации OnePlus 16 пока неизвестна, но дебют ожидается в середине следующего месяца.

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