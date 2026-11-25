После выхода GTA VI владельцы PlayStation 5 продолжают сообщать о технических проблемах. Помимо обычных вылетов, появились случаи, когда консоли полностью переставали работать.

Один из таких инцидентов произошёл во время трансляции стримера shivjam. Пока он катался на квадроцикле по игровому миру, изображение внезапно зависло, а на экране появились графические артефакты. После выключения PS5 больше не запустилась.

Ещё один стример JoJoJosiah столкнулся с более опасной ситуацией. Его PlayStation 5 начала дымиться во время паузы в GTA VI. Игрок отключил устройство от питания, но консоль вышла из строя.

Технический специалист Modyfikator89 решил проверить энергопотребление PS5 во время игры. При нахождении персонажа рядом с автомобилем прибор показал около 220 Вт, а под максимальной нагрузкой значение достигло 274,2 Вт.

Для сравнения, многие игры потребляют около 180–220 Вт. При этом зафиксированные 274 Вт не превышают расчётные возможности блока питания PlayStation 5.

По предположению специалиста, GTA VI создаёт высокую нагрузку, которая может выявлять уже существующие проблемы с охлаждением, особенно на старых консолях. Одна из возможных причин заключается в нарушении контакта жидкого металла между процессором и системой охлаждения.

Однако доказательств того, что GTA VI непосредственно вызывает поломки PlayStation 5, пока нет. Речь идёт об отдельных случаях, а не о подтверждённой массовой неисправности.

Rockstar уже выпустила первое обновление GTA VI, направленное на устранение технических проблем. Тем не менее некоторые пользователи продолжают жаловаться на вылеты с ошибкой CE-108255-1.