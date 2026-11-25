В мессенджере Max появилась возможность предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сотрудникам ГИБДД. Вместо бумажных документов водитель может показать QR-код на экране смартфона. О запуске функции сообщила VK 25 ноября.

Для использования необходимо открыть раздел «Цифровой ID» в Max, перейти во вкладку «Транспорт» и выбрать нужный документ. Инспектор сможет отсканировать QR-код и проверить сведения.

Документы автоматически загружаются из личного кабинета на Госуслугах. Для работы функции необходима подтверждённая учётная запись, в которой уже добавлены водительские права и СТС.

Электронные документы разрешено предъявлять наравне с бумажными. Соответствующие изменения в правила дорожного движения правительство утвердило ещё в августе 2026 года.

Однако полностью отказываться от физических документов пока не стоит. В МВД рекомендуют по-прежнему возить с собой оригиналы, поскольку для проверки QR-кода требуется подключение к интернету. Если электронная проверка окажется недоступна, инспектор может потребовать обычные документы.

Использование цифровых прав и СТС остаётся добровольным.