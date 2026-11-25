Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, начала бороться с неофициальными проектами по запуску Grand Theft Auto VI на компьютерах. Компания направила жалобу на GitHub с требованием удалить Leonida, инструмент для запуска консольной версии игры на Windows.

Согласно официальной жалобе Take-Two, издатель обвинил разработчиков в нарушении авторских прав и использовании материалов GTA VI без разрешения правообладателя.

В результате GitHub заблокировал 3007 репозиториев. В их число вошли оригинальный проект Leonida и многочисленные форки, то есть копии, созданные другими пользователями.

Разработка Leonida началась 21 ноября, вскоре после появления в сети предположительно похищенных файлов Xbox-версии GTA VI. Авторы пытались адаптировать игру для Windows без официального ПК-порта.

Take-Two утверждает, что проект не мог работать без несанкционированных файлов игры. Издатель также считает, что разработчики нарушили пользовательское соглашение Rockstar, запрещающее обратную разработку и создание производных продуктов без разрешения.

При этом блокировка касается именно Leonida и связанных с ним репозиториев. Другие независимые проекты по запуску GTA VI на компьютерах пока продолжают существовать.

Rockstar Games ещё не объявила дату выхода официальной ПК-версии Grand Theft Auto VI. Игра доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S с 19 ноября 2026 года.