Спустя пять дней после релиза GTA VI разработчики неофициального проекта VIctory добились первых результатов в запуске игры на компьютерах. Им удалось запустить главное меню с частотой 30 кадров в секунду, воспроизвести вступительный ролик со звуком и загрузить первую миссию.

Однако сам игровой мир пока практически не отображается. Вместо полноценной картинки пользователи видят преимущественно чёрный экран, а обработка одного кадра занимает до 1,8 секунды.

Разработчики используют специальную программу, которая позволяет запускать код Xbox-версии GTA VI непосредственно в Windows. Первые испытания проводились на компьютере с видеокартой Radeon RX 6700 XT.

Пока GTA VI на ПК остаётся неиграбельной. Авторы проекта продолжают исправлять ошибки графики, а Rockstar Games ещё не объявила дату выхода официальной компьютерной версии.