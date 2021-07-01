Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Google откажется от APK в августе этого года

Google представила формат Android App Bundle на конференции для разработчиков I/O в мае 2018 года. Теперь стало известно, что формат AAB станет стандартом по умолчанию для новых приложений, которые выйдут в Play Store в августе этого года.

Формат AAB позволит упростить оптимизацию приложений для разных устройств. Процесс автоматизирован до того, что Google Play учитывает конфигурации устройств, чтобы загрузить файлы предназначенные для корректной модели. Таким способом новый формат позволяет сэкономить место в хранилище до 15% в отличие от обычного APK.

В Google отметили, что сейчас более 1 миллиона приложений используют формат AAB. Это включает в себя большинство из 1000 лучших приложений и игр из Play Store, включая Twitter, Netflix, Gameloft, Adobe и Duolingo.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram

Источник:
9to5google
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить