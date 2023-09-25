Genshin Impact тормозит на iPhone 15 Pro: видео

Автор YouTube-канала TheRelaxingEnd снял видео, в котором протестировал iPhone 15 Pro в современных играх. Оказалось, новый смартфон Apple не всегда справляется с нагрузкой и тормозит.

Блогер оценивал производительность устройства в нескольких известных играх: GTA San Andreas, eFootball PES, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Genshin Impact и Garena Free Fire.

Почти все игры работали максимально плавно и без просадок FPS, кроме Genshin Impact. Игра, которую часто используют обозреватели как своеобразный бенчмарк, на максимальных настройках графики показала спорные результаты – появлялись заметные лаги, причём не только во время боёв, но и во время обычного перемещения по игровому миру.

Вероятной причиной этого является перегрев A17 Pro в определенные моменты, что приводит к снижению тактовой частоты. Пока что остаётся неясным, является ли это проблемой «железа» от Apple или же все дело в оптимизации Genshin Impact.

Напомним, авторы YouTube-канала Geek Culture запускали на iPhone 15 Pro Max игру Resident Evil Village. Во время тестирования обнаружились занимательные аспекты, касающиеся производительности и температуры смартфона.