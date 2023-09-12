Apple представила iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Новая “продвинутая” серия iPhone 15 Pro наконец-то официально презентована. Увы, но уже многое было известно заранее.

Серия iPhone 15 Pro получила титановый корпус аэрокосмического класса с контурными краями, который по словам компании, позволяет создавать самый лёгкий iPhone в истории. Вес iPhone 15 Pro составляет 187 грамм, а 15 Pro Max обладатель 221 грамма.

Задняя алюминиевая рамка способствует отводу тепла и позволяет легко заменять заднее стекло, что должно улучшить ремонтопригодность.

На выбор 4 цвета:

Natural Titanium (натуральный титановый);

Blue Titanium (синий титан);

White Titanium (белый титан);

Black Titanium (черный титан).

Оба смартфона получили дисплей Super Retina XDR. Диагональ экрана iPhone 15 Pro составляет 6,1 дюйма, а 15 Pro Max — 6,7 дюйма.

Легендарный физический переключатель отключения звука исчез. На его место пришла программируемая кнопка Action Button. С её помощью можно настроить быстрый доступ к фонарику, камере, голосовым заметкам, режиму фокусировки и многое другое. Вся информация будет выводиться на Dynamic Island.

За производительность iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max теперь отвечает новый процессор A17 Pro. Чипсет стал на 10% быстрее благодаря микроархитектурным улучшениям и дизайну, а нейронный движок стал в 2 раза быстрее. Графический процессор также работает на 20% быстрее предшественника.

Более того, iPhone 15 Pro позволяет запускать консольные игры, которые ранее не были представлены на смартфоне, такие как Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding и Assassin’s Creed Mirage.

Основной модуль камеры обладает разрешением в 48 мегапикселей и проявляет свои преимущества особенно в условиях низкой освещенности. Кроме того, камера предоставляет выбор из нескольких фокусных расстояний: 24 мм, 28 мм и 35 мм.

Помимо этого, внедрен пятикратный оптический зум, что расширяет возможности для более детальной съемки. Имеется также поддержка видеозаписи в высоком разрешении ProRes (4K60), что позволяет создавать качественные видеоматериалы.

Как и ожидалось, iPhone 15 Pro наконец-то получили разъем USB‑C с поддержкой USB 3.0, что обеспечивают быструю передачу данных по комплектному проводу, чем USB 2.0. Скорость передачи доходит до 10 ГБ/с.

Цена iPhone 15 Pro с объемом памяти 128 ГБ начинается от $999. Модель 15 Pro Max с 256 ГБ памяти будет стоить $1199. Предзаказ открывается с 15 сентября, а с 22 сентября они будут доступны для покупки в рознице.

Также сегодня были представлены базовые iPhone 15 в разных цветах и Apple Watch Series 9.