Основатель Nvidia Дженсен Хуанг официально вернулся на пост генерального директора компании спустя 11 дней после неожиданной отставки. Решение принял совет директоров, который ещё на прошлой неделе публично исключал возможность его восстановления.

Как сообщается в официальном заявлении Nvidia от 23 ноября, решение принято единогласно и вступило в силу немедленно. Хуанг также восстановлен в должности президента компании и возвращён в совет директоров.

Возвращению предшествовали несколько встреч с руководством Nvidia и консультации с высокопоставленными представителями правительства США. По их итогам совет директоров пришёл к выводу, что восстановление Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности.

Напомним, 12 ноября основатель Nvidia покинул компанию после публикаций о его внебрачных отношениях, в том числе с женщиной, которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой. Пекин отвергает подобные обвинения.

Отставка стала серьёзным потрясением для Nvidia, которая занимает ключевое положение на мировом рынке ускорителей искусственного интеллекта. Временно руководить компанией назначили финансового директора Колетт Кресс.

17 ноября представители совета директоров заявляли, что не намерены возвращать Хуанга. Однако спустя несколько дней позиция изменилась.

Сам Хуанг поблагодарил руководство, сотрудников и акционеров за поддержку, заявив, что рад снова возглавить компанию, стоящую у истоков новой промышленной революции.

При этом расследование возможного иностранного влияния продолжится. Nvidia уже сформировала специальный комитет по вопросам национальной безопасности и экспортного контроля, а также начала поиск директора по соблюдению нормативных требований.

Колетт Кресс вернётся к обязанностям финансового директора, а председателем совета директоров останется Харви Джонс.