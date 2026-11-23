Компания Nvidia столкнулась с новой проблемой после выпуска экстренного драйвера GeForce Hotfix 621.35. Обновление, предназначенное для устранения чрезмерной записи данных на SSD, оказалось недостаточно эффективным. По крайней мере, некоторые пользователи продолжают фиксировать аномальную активность накопителей.

Проблема обнаружилась в драйверах GeForce 621.14 и 621.24. Пользователи заметили, что системный процесс NVDisplay.Container.exe постоянно записывает данные в служебный файл nvlog.nvlgstg, даже когда компьютер практически ничего не делает.

В отдельных случаях объём операций записи достигал 30 ГБ за час. Такая активность может создавать дополнительную нагрузку на SSD и потенциально сокращать его ресурс.

20 ноября Nvidia выпустила хотфикс 621.35, направленный на устранение ошибки. Однако последующие испытания показали, что проблема могла сохраниться.

Как сообщает Hardware Busters, владелец GeForce RTX 4090 протестировал несколько версий драйвера и обнаружил, что после установки исправления фоновая запись сначала сокращается, но затем снова возрастает.

За девять часов простоя компьютера процесс Nvidia выполнил около 40,85 ГБ операций записи. По данным SMART, фактический объём записи на SSD составил приблизительно 36 ГБ.

Результаты опубликованы пользователем под ником robbiekhan на Reddit. При этом возвращение к более старой версии драйвера 621.01 практически полностью устранило подозрительную активность на его компьютере.

Важно учитывать, что подобные показатели зафиксированы в отдельных пользовательских тестах. Проблема проявляется не на всех системах, а большой объём операций записи не обязательно означает эквивалентный физический износ накопителя.

На момент публикации Nvidia не подтвердила наличие ошибки в исправлении 621.35 и не объявила о выпуске нового хотфикса.

Пользователям, столкнувшимся с необычно высокой активностью SSD после обновления драйвера, стоит проверить статистику записи в системе и при необходимости рассмотреть возврат к предыдущей стабильной версии.