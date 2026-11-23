У фирменной технологии Nvidia DLSS появился неожиданный конкурент. Компания Apex Compute разрабатывает систему Apex Neural Rendering (ANR), предназначенную для повышения производительности игр с помощью искусственного интеллекта. Причём основную часть технологии генерации кадров создал всего один инженер.

Специалисты Digital Foundry провели независимое тестирование новинки и обнаружили, что по некоторым показателям она уже способна конкурировать с разработкой Nvidia.

В отличие от DLSS Frame Generation, ANR не требует специализированного оборудования конкретного производителя. Технология использует вычислительные шейдеры и поддерживает видеокарты GeForce, Radeon и Intel Arc.

В Marvel’s Spider-Man Remastered новая система даже превзошла DLSS по средней частоте кадров. На GeForce RTX 5070 Ti эксперты получили 130,5 FPS с ANR против 124,9 FPS с технологией Nvidia.

Однако в других играх преимущество оказалось на стороне DLSS. В Cyberpunk 2077 решение Nvidia обеспечило примерно на 10% более высокую производительность, а в Crimson Desert показало 203 FPS против 195,7 FPS у ANR.

По качеству изображения результаты также оказались неоднозначными. В некоторых динамичных сценах ANR демонстрировала меньше заметных артефактов, но иногда возникали проблемы с остаточными изображениями движущихся объектов, субтитрами и резкими переходами камеры.

Особенно интересно, что технология работает не только на современных видеокартах Nvidia. Разработчики заявляют поддержку GeForce GTX 16 и RTX 20–50, Radeon RX 5000 и новее, а также Intel Arc серий A и B.

Эксперты Digital Foundry подтвердили работоспособность генерации нескольких дополнительных кадров на Radeon RX 6700 и Intel Arc B580. Правда, задержка ввода на таких видеокартах оказалась выше.

Пока ANR доступна бесплатно в виде бета-версии. Для подключения к совместимым играм используется утилита OptiScaler. Скачать предварительную сборку можно на официальном сайте Apex Compute.

В перспективе разработчики планируют добавить собственные технологии масштабирования разрешения и реконструкции изображения при трассировке лучей. Пока они находятся в разработке, поэтому ANR нельзя назвать полноценной заменой всего набора возможностей DLSS.

Исходный код также ещё не опубликован, хотя проект позиционируется как будущая открытая альтернатива решениям Nvidia.

В Digital Foundry отметили впечатляющий результат работы одного инженера, но подчеркнули, что технология пока нуждается в доработке. Тем не менее появление независимого конкурента, который уже способен приближаться к DLSS и работает на видеокартах разных производителей, выглядит многообещающе.