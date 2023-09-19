Resident Evil Village запустили на iPhone 15 Pro Max и замерили нагрев корпуса

Авторы YouTube-канала Geek Culture протестировали нескольких игр на iPhone 15 Pro Max. В ходе теста были выявлены интересные детали, связанные с производительностью и температурой смартфона.

Перед началом эксперимента, авторы канала измерили температуру корпуса iPhone 15 Pro Max, которая составила от 25°C до 30°C, в зависимости от зоны корпуса. После этого была запущена Resident Evil Village и в течение 20 минут, температура корпуса увеличилась до 34-39°C. При этом заряд батареи снизился с 100% до 95%.

По ощущения обзорщика, корпус iPhone 15 Pro Max практически не нагрелся после интенсивной игры и его было комфортно держать в руках.

После завершения теста Resident Evil Village, ютубер также опробовал несколько других игр на iPhone 15 Pro Max, включая Genshin Impact, PUBG Mobile и Honkai: Star Rail. В большинстве случаев, температура смартфона не превышала 35-39°C. Однако в случае Honkai: Star Rail, она поднялась до 40-46°C. Обозреватель отметил небольшой нагрев корпуса, но при этом пользоваться устройством было все равно комфортно.

Что касается производительности, то Resident Evil Village работала на iPhone 15 Pro Max без видимых просадок фреймрейта. Также была отмечена возможность быстрого переключения между управлением через контроллер и сенсорным экраном.

Серия iPhone 15 появится в продаже с 22 сентября 2023 года. Ознакомиться со всеми ценами в России и в мире можно в отдельном материале.