Европейские цены на iPhone 14, Apple Watch и AirPods Pro 2

Компания Apple провела презентацию, на которой представила три модели Apple Watch, наушники AirPods Pro 2 и четыре модели iPhone 14. Следом появилась стоимость для европейского (немецкого) рынка. Российский официальных цен, соответственно, нет.

Цены iPhone 14 и 14 Plus:

iPhone 14 на 128 ГБ — 999 евро (~61 тыс. рублей);

iPhone 14 на 256 ГБ — 1129 евро (~69 тыс. рублей);

iPhone 14 на 512 ГБ — 1389 евро (~85 тыс. рублей);

iPhone 14 Plus на 128 ГБ — 1149 евро (~70 тыс. рублей);

iPhone 14 Plus на 256 ГБ — 1279 евро (~78 тыс. рублей);

iPhone 14 Plus на 512 ГБ — 1539 евро (~94 тыс. рублей).

Цены iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 14 Pro на 128 ГБ — 1299 евро (~79 тыс. рублей);

iPhone 14 Pro на 256 ГБ — 1429 евро (~87 тыс. рублей);

iPhone 14 Pro на 512 ГБ — 1689 евро (~103 тыс. рублей);

iPhone 14 Pro на 1 ТБ — 1949 евро (~119 тыс. рублей);

iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ — 1499 евро (~91 тыс. рублей);

iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ — 1579 евро (~96 тыс. рублей);

iPhone 14 Pro Max на 512 ГБ — 1839 евро (~112 тыс. рублей);

iPhone 14 Pro Max на 1 ТБ — 2099 евро (~128 тыс. рублей).

Цены Apple Watch

Apple Watch Series 8, 41 мм, алюминий, GPS — 499 евро (~30 тыс. рублей);

Apple Watch Series 8, 41 мм, алюминий, Cellular — 619 евро (~37 тыс. рублей);

Apple Watch Series 8, 45 мм, алюминий, GPS — 539 евро (~33 тыс. рублей);

Apple Watch Series 8, 45 мм, алюминий, Cellular — 659 евро (~40 тыс. рублей);

Apple Watch Series 8, 41 мм, сталь, Cellular — 899 евро (~55 тыс. рублей);

Apple Watch Series 8, 45 мм, сталь, Cellular — 949 евро (~58 тыс. рублей);

Apple Watch Ultra — 999 евро (~61 тыс. рублей);

Цены наушников AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 — 299 евро (~18 тыс. рублей).

В России новые устройства Apple могут появиться через параллельный импорт уже в октябре. По информации источников, стоимость на базовый iPhone 14 будет начинаться от 90 тысяч рублей.

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