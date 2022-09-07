Apple представила Apple Watch Ultra

Apple представила свои первые профессиональные смарт-часы Apple Watch Ultra. Дизайн устройства сильно отличается от привычных Apple Watch. Устройство рассчитано на спортсменов и экстремальных путешественников, это те часы которые все ждали под названием Apple Watch Pro.

У часов титановый корпус из материала аэрокосмического класса на 49 мм и сапфировое стекло, которое защищает дисплей высокой четкости Retina. Максимальная яркость достигает 2000 нит. По словам производителя, это самый большой и яркий экран, по сравнению с другими Apple Watch.

Apple Watch Ultra оснастили большой функциональной оранжевой кнопкой. Ее можно назначить для быстрого доступа к разным функциям, в том числе, тренировок, контрольных точек компаса, таймера и другим.

У новинки три встроенных микрофона, которые улучшат качество звука при звонках в любых условиях. В часах используют некий адаптивный алгоритм, который захватывает голос и заглушает окружающие звуки.

Ремешки тоже сильно изменились. Они называются Trail Loop и доступны в трех цветах: Trail Loop, Alpine Loop и Ocean Band. Сообщается, что их разработали специально для выносливых спортсменов и бегунов, и они являются самыми тонкими ремешками среди Apple Watch.

Измененные ремешки сделали двухслойными с петлями, G-образная застежка создана из титана. По словам купертиновцев, они будут удобны даже для носки поверх гидрокостюма, так как имеют удлиненный хвост.

Помимо этого, в Ultra высокоточный двухчастотный GPS, который интегрирует как L1, так и новейшую частоту L5, а также новые алгоритмы позиционирования. Часы обещают самый точный GPS, предоставляя пользователям самые четкие данные о расстоянии, темпе и маршруте для тренировок и соревнований.

Для любителей водных видов спорта Apple Watch Ultra сертифицировали по стандарту WR100 и EN 13319 (международно признанный стандарт для аксессуаров для дайвинга, включая глубиномеры). Часы позволяют погружаться на глубину до 40 метров и фиксировать свои показатели в отдельном приложении Oceanic +. В нем можно не только измерять глубину, но и температуру воды, продолжительность погружения и прочее.

Что еще стоит отметить в Apple Watch Ultra: есть компас, ночной режим и самый большой аккумулятор (по сравнению с другими Apple Watch, естественно). Производитель обещает до 36 часов автономной работы на одном заряде без энергосберегательного режима, с ним — до 60 часов.

Как и в Series 8, Ultra имеют расширенный функционал для отслеживания женского здоровья и фиксировании дорожных происшествий и аварий.

Стоимость Apple Watch Ultra составляет $799, в продажу поступят 23 сентября.

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