AirPods Pro 2 получили новое сенсорное управление и насадки в комплекте

На сегодняшней презентации Apple представила обновленные AirPods Pro 2. Компания обещает улучшенные функции активного шумоподавления и режима прозрачности, а также еще более захватывающий пространственный звук.

Наушники получили новый чип H2. Благодаря нему, устройство сможет подавлять в два раза больше шума, чем предыдущая версия. Измененный звуковой драйвер с низким уровнем искажений и специальный усилитель сделали более насыщенными басы и кристально чистым звук в более широком диапазоне частот. Для еще большей «безупречности звука» Apple добавила в комплект специальные ушные вкладыши.

Также Apple предлагает отрегулировать звук под форму своей головы и ушей. Для этого нужно использовать камеру TrueDepth на iPhone и создать профиль в специальном приложении Spatial Audio. Технология персонализирует пространственный звук в соответствии с музыкой, фильмами и телешоу под динамическое отслеживание головы.

Ножка наушника AirPods Pro 2 стала сенсорной. Легкое нажатие вверх или вниз будет регулировать громкость, при нажатии на стержень — остановится музыка или примется входящий звонок.

Добавилось и время автономной работы. Apple обещает + 1,5 часа дополнительного времени прослушивания. В общей сложности, это 6 часов музыки или просмотра видео с активным шумоподавлением.

Полного заряда кейса хватит на четыре подзарядки наушников. Итого до 30 часов использования с активным шумоподавлением. Это шесть часов больше, чем у предыдущего поколения.

Сам зарядный кейс тоже претерпел изменения. У него появилась защита от пота и влаги и петля для шнурка. Еще в него добавили встроенный динамик, который выдает громкий звук при поиске футляра.

Предзаказ AirPods Pro 2 откроется 9 сентября, в продаже наушники окажутся 23 сентября. Стоимость новинки — $249.

Сегодня Apple представила еще три версии умных часов и четыре iPhone линейки 14. Про часы можно почитать тут и тут, про iPhone 14 и 14 Plus — тут, про Pro-версии — тут.

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