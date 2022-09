Apple представила iPhone 14 и 14 Plus

Компания Apple анонсировала новую серию iPhone 14. Как и ожидалось, базовые iPhone 14 и 14 Plus не получили по-настоящему классных изменений. Все «самое лучшее» оказалось у Pro-версий.

У iPhone 14 диагональ на 6,1 дюймов, у 14 Plus — 6,7. Дисплеи Super Retina XDR с технологией OLED, поддерживают пиковую яркость HDR в 1200 нит и Dolby Vision. Сообщается, что переднее стекло Ceramic Shield стало еще более прочным к ударам, падениям, воде и пыли.

Основная камера 12-мегапиксельная с увеличенной диафрагмой ƒ / 1.5. У фронтальной камеры тоже изменения, она получила название TrueDepth. Обещают улучшенную производительность при низкой освещенности для фотографий и видео. Впервые будет использоваться автофокус, который работает еще быстрее при слабом освещении и делает групповые снимки с более дальнего расстояния.

Также обновился кинематографический режим. Теперь он доступен в 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 24 кадра в секунду.

Оба смартфона работают на прошлогоднем, но обновленном процессоре A15 Bionic. Обещают производительность на 25% мощнее в играх, чем в iPhone 13.

Одной из главных особенностей стало добавление спутниковой связи. Теперь смартфоны могут обнаруживать сбои и экстренный сигнал SOS через спутник. Эта функция будет доступна с ноября 2022 года в Канаде и США и первые два года останется бесплатной. По остальным странам, информации точной информации пока нет.

Также все американские iPhone 14 и 14 Plus будут выпускаться без лоток для Sim-карт.

iPhone 14 и 14 Plus доступны в следующих цветах: midnight (черный), blue (голубой), starlight (белый), purple (фиолетовый) и (PRODUCT)RED (красный).

Стоимость iPhone 14 начинается от $799, iPhone 14 Plus от $899. Предзаказы откроются сегодня, в продажу смартфоны поступят в разные дни: базовый 14 — с 16 сентября, 14 Plus — c 7 октября.

