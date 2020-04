Цифровой магазин Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию для загрузки бесплатных игр. Требовать её будут с 28 апреля по 21 мая и по всей видимости, сделают обязательной для всех.

Как объясняет Epic Games в своём блоге, такое решение связано с повышением безопасности учётных записей. Ведь многие пытаются получить бесплатную игру создавая каждый раз новый профиль.

Первой игрой с требование подключить обязательную аутентификацию стала стратегия For The King (до 30 апреля её можно загрузить бесплатно). Следующими такими проектами станут Amnesia: The Dark Descent и Crashlands.