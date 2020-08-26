В Fortnite для iOS пропадёт мультиплеер с PC, Android и консолями

27 августа должно выйти обновление для Fortnite с новым игровым сезоном, но пользователи iOS и macOS его получить не смогут из-за судебных разбирательств Epic Games и Apple.

Таким образом геймеры по всему миру на iOS и macOS лишатся доступа к мультиплееру и смогут играть только между собой в старом сезоне. Остальные игроки на PC, Android и консолях продолжат получать последние обновления.

Напомню, что Epic Games переложила все обязательства по возмещению денежных средств на Apple. Уже известно, что Apple запретили отключать аккаунты разработчиков, но о возвращении игры в App Store пока ничего неизвестно. Суд идёт до сих пор.