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Новости

В Fortnite для iOS пропадёт мультиплеер с PC, Android и консолями

27 августа должно выйти обновление для Fortnite с новым игровым сезоном, но пользователи iOS и macOS его получить не смогут из-за судебных разбирательств Epic Games и Apple.

Таким образом геймеры по всему миру на iOS и macOS лишатся доступа к мультиплееру и смогут играть только между собой в старом сезоне. Остальные игроки на PC, Android и консолях продолжат получать последние обновления.

Напомню, что Epic Games переложила все обязательства по возмещению денежных средств на Apple. Уже известно, что Apple запретили отключать аккаунты разработчиков, но о возвращении игры в App Store пока ничего неизвестно. Суд идёт до сих пор.

Источник:
Macrumors
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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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